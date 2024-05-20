ВИДЕО «Я не извиняюсь»: известный рэпер, избивший ногами возлюбленную, впервые отреагировал на скандал

Звездный уроженец Нью-Йорка заявил, что он исправился и с тех пор (момент избиения датирован 2016 годом) не поднимает руку на своих пассий. Комбс заверил, что обратился за помощью профессионалов и стал ходить на терапию.

«Тогда мне было противно, когда я это сделал. Мне и сейчас противно… Мне пришлось просить у Бога милости и благодати. Мне очень жаль. Но я стараюсь стать лучше каждый день. Я не извиняюсь. Мне искренне жаль», - заявил рэпер.

По словам Шона, ему сложно рассуждать о «самых мрачных временах» в своей жизни, но иногда приходится это делать.

«Я облажался. Я достиг дна. Но я не ищу оправданий. Мое поведение на этом видео нельзя простить. Я беру на себя полную ответственность за свои действия в этом видео», — заявил P Diddy.

О скандальном видео

Журналисты получили видео с камер наблюдения. Насилие произошло 5 марта 2016 года. На видео рэпер хватает, толкает, тянет по полу и бьет ногами Кэсси Вентуру во время ссоры. Этот инцидент, согласно жалобы певицы, произошел в ныне закрытой гостинице InterContinental в Лос-Анджелесе.

Комбс подписал с бывшей договор о неразглашении, поэтому она не стала комментировать ситуацию представителям СМИ.