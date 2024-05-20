ФОТО «Я так счастлива!» Сильно похудевшая эстонская певица впервые приняла участие в Майском забеге

За восемь лет певица Дагмар Оя похудела на 49 килограммов. «Просто решила посмотреть, что из этого получится», - вспоминает она о своих мыслях восьмилетней давности. По словам певицы, она не сильно обращала внимание на свой вес. «Это всегда было делом других людей, кто-то что-то говорил, пусть и не прямо, но в виде комментариев», - говорит она.