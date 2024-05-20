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ФОТО «Я так счастлива!» Сильно похудевшая эстонская певица впервые приняла участие в Майском забеге

Limon.ee
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Дагмар Оя.
Дагмар Оя. Фото: Konstantin Sednev

«Мой первый забег в жизни!» - пишет певица Дагмар Оя в социальных сетях о своем участии в Майском забеге. За последние восемь лет она похудела на 49 килограммов.

За восемь лет певица Дагмар Оя похудела на 49 килограммов. «Просто решила посмотреть, что из этого получится», - вспоминает она о своих мыслях восьмилетней давности. По словам певицы, она не сильно обращала внимание на свой вес. «Это всегда было делом других людей, кто-то что-то говорил, пусть и не прямо, но в виде комментариев», - говорит она.

В прошлые выходные состоялся Майский забег, в котором приняла участие, заметно похудевшая, Дагмар. «Мой первый забег в жизни!» - пишет Дагмар в социальных сетях, добавляя: «Я так счастлива, благодарна и свободна!»

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