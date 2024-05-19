ФОТО Эстонская певица поделилась кадрами с дня рождения дочери

«Все говорят, что с детьми время идет по-другому», - пишет Хелен Адамсон в социальных сетях и добавляет: «Не веришь, пока сам не испытаешь. Не успеешь моргнуть, и вот она уже держит голову, пытается сесть, переворачивается на бок, старается ползти. Я уже боюсь моргать!»

«Много удивительных эмоций, и я действительно могу сказать, что все именно так, как я мечтала, и в то же время совсем не так. Неописуемые и новые чувства, которые я переживаю», - сказала тогда певица и добавила: «У ребенка уже есть имя, но пока я его не раскрываю».