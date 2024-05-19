Родственники обеспокоены: скандально известный американский рэпер может втянуть свою жену в порноиндустрию

По информации издания, после визита матери Цензори в Лос-Анджелес близкие девушки решили дать шанс Канье, несмотря на его скандальную репутацию, связанную с антисемитскими высказываниями и неподобающим поведением. Они были готовы принять то, что рэпер не заставляет Бьянку что-либо делать, в том числе носить откровенные наряды, ведь они знали о планах пары создать собственный бренд одежды. Однако, когда выяснилось, что музыкант собирается открыть порностудию Yeezy Porn, их мнение снова изменилось.

«Их ужасает и очень тревожит тот факт, что Канье тащит Бьянку за собой в мир фильмов для взрослых. Уже сейчас он использует её в качестве рекламного щита для пропаганды непристойностей», - рассказал изданию инсайдер. По его словам, родственники Бьянки думают, что новое детище Уэста пагубно повлияет на его брак с Цензори. Тем более что Канье ранее говорил о том, что Ким Кардашьян подала на развод с ним из-за его порнозависимости.

Возможно, эти опасения не беспочвенны. Издание InTouch ранее сообщило, что Бьянка не в восторге от новых планов Канье и тоже боится, что он захочет снимать её в своих фильмах, а ей это совсем не нужно. По версии друзей и близких Цензори, Канье убедил жену в том, что Yeezy Porn поможет им обогатиться.

После того как Бьянка Цензори вышла замуж за Канье Уэста, она стала часто появляться на публике в экстремально откровенных образах. Многие интернет-пользователи забили тревогу, полагая, что рэпер манипулирует своей женой и полностью контролирует её. Однако позже инсайдеры стали говорить о том, что Бьянка вовсе не против подобных экспериментов со своим стилем, ведь она стремится к известности. Кроме того, ещё до встречи с Канье она примеряла достаточно откровенные наряды.