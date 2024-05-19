ВИДЕО В сети появились кадры, на которых известный американский рэпер избивает свою девушку

На видео Комбс в полотенце и носках выходит из номера и бежит к лифтам за Кэсси. Догнав девушку, он хватает её за шею и бросает на пол, а затем пинает её, собирает её вещи, пинает ещё раз и тащит обратно в номер. Поднявшись с пола, Вентура возвращается к лифтам, однако Комбс, отнеся сумки в комнату, снова приходит к девушке, зажимает её в углу и швыряет в неё, предположительно, вазу, стоящую в холле.

Инцидент, произошедший 5 марта 2016 года, описан в судебном иске, который Кэсси подала против бывшего возлюбленного в прошлом году. В нем Кэсси рассказала, что Комбс «сильно напился и ударил её по лицу, поставив синяк под глазом». Позже она попыталась уйти, но рэпер проснулся и последовал за ней. Потерпевшая всё же вызвала такси и уехала, однако «осознав, что её побег приведёт к тому, что Комбс ещё больше разозлится на неё», Кэсси вернулась в отель с намерением извиниться за то, что она убежала. Тогда сотрудники службы безопасности отеля настоятельно попросили её вернуться домой, намекая на то, что они видели запись с камер.

В документе Вентура утверждала, что Комбс заплатил отелю 50 тысяч долларов за изъятие записи, а также она заявила, что за время отношений с Комбсом регулярно сталкивалась с насилием со стороны рэпера. Кроме того, Комбс, по её словам, накачивал её наркотиками и заставлял заниматься сексом с другими мужчинами, снимая это на камеру. В итоге тяжба закончилась подписанием мирового соглашения. Отметим, что роман между Кэсси и Комбсом начался в 2007 году, когда девушке было 19 лет, а Шону - 37 лет. Вентура в то время была артисткой лейбла Пи Дидди, который покинула в 2019 году после разрыва отношений с рэпером. Музыкант отвергал все обвинения в свой адрес.

Сейчас Шон Комбс объявлен в розыск по обвинениям в сутенёрстве, сексуализированном насилии, склонению к проституции, а также распространении незаконных веществ и огнестрельного оружия. В его домах в США прошли обыски. Недавно сына Комбса, Кристиана, вслед за отцом обвинили в изнасиловании.