Три знака Зодиака, которым нужно быть осторожнее до конца мая 2024 года

Лев

Львам в ближайшие две недели следует проявлять максимальную осмотрительность в финансовой сфере. Звезды предупреждают о возможных непредвиденных тратах, убытках или неудачных инвестициях. Не исключены потери из-за обмана или собственной невнимательности при подписании договоров. Старайтесь тщательно изучать все документы, не полагаться только на устные обещания. Воздержитесь от рискованных вложений и крупных покупок, если в них нет острой необходимости. Сейчас неблагоприятное время для спекуляций и авантюр, Львы. Лучше подождать более стабильного периода.

Водолей

Водолеям в мае жизненно важно контролировать свое поведение на работе. Возможны некоторые трения с коллегами или начальством из-за упрямства, излишней прямолинейности или разногласий в рабочих вопросах. Берегитесь конфликтов, ссор и выяснения отношений на профессиональной почве. Они могут существенно навредить вашей карьере и репутации. Старайтесь сдерживать эмоции, проявляйте мудрость и дипломатичность. Не вступайте в открытую конфронтацию с влиятельными людьми в организации. Сейчас у Водолеев не лучшее время для смены работы или должности. Всему свое время - наберитесь терпения, и вскоре все образуется.

Рыбы

Для Рыб последние майские недели могут быть омрачены конфликтами в личных отношениях. Возрастает риск ссор с супругом или супругой, близкими родственниками. Причинами могут стать бытовые мелочи, финансовые разногласия или ревность. Не исключены размолвки с друзьями на почве амбиций или разных жизненных приоритетов. Постарайтесь сохранять спокойствие, идите на взаимные уступки, Рыбы. Не допускайте критики в адрес близких и резких высказываний, которые могут оттолкнуть любимого человека. Помните, что этот сложный период скоро пройдет.