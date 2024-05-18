ГАЛЕРЕЯ В Таллинне открылся первый pop-up магазин латышского бренда MÁDARA

Во временном магазине представлена самая продаваемая линейка косметики бренда, в которой представлены продукты, не только питающие кожу, но и ухаживающие за ней.

Компания MÁDARA известна не только своей высококачественной продукцией, но и необычным маркетинговым подходом. Например, в недавней кампании бренда приняли участие пять артистов современного танца из Латвии, Франции, Германии и Нидерландов.

«Макияж имеет тесную историческую связь с искусством. Благодаря сильным действующим веществам, таким как пептиды растительного происхождения, природные антиоксиданты и полностью минеральные UVA/UVB-фильтры, наша косметика улучшает состояние кожи, заботясь о ее реальных потребностях», - сказала основательница бренда MÁDARA Лотте Тисенкопфа-Илтнере.

Сближение природы и человека

Дизайн pop-up опирается на визуальное оформление магазинов MÁDARA в Риге, где особое внимание уделяется использованию устойчивых материалов и элементов дизайна, выполненных на заказ.

На открытии pop-up магазина MÁDARA гости смогли посетить выставку легендарного фотографа Питера Линдберга, а также их ждал перформанс от артистов современного танца.

Питер Линдберг (1944-2019) - немецкий фэшн-фотограф и кинематографист. На выставке «Легкость бытия» представлены фотографии, сделанные им за его долгую карьеру. Линдберг - один из самых влиятельных фотографов мира, который изменил стандарты модной фотографии и восприятие женской красоты. Выставка будет проходить в Fotografiska до 2 июня 2024 года.