16 мая MÁDARA открыла свой первый pop-up магазин в Таллинне в современном музее Fotografiska. Магазин латвийской компании, занимающаяся косметическим бизнесом, будет открыт до 2 июня.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне открылся первый pop-up магазин латышского бренда MÁDARA
Во временном магазине представлена самая продаваемая линейка косметики бренда, в которой представлены продукты, не только питающие кожу, но и ухаживающие за ней.
Компания MÁDARA известна не только своей высококачественной продукцией, но и необычным маркетинговым подходом. Например, в недавней кампании бренда приняли участие пять артистов современного танца из Латвии, Франции, Германии и Нидерландов.
«Макияж имеет тесную историческую связь с искусством. Благодаря сильным действующим веществам, таким как пептиды растительного происхождения, природные антиоксиданты и полностью минеральные UVA/UVB-фильтры, наша косметика улучшает состояние кожи, заботясь о ее реальных потребностях», - сказала основательница бренда MÁDARA Лотте Тисенкопфа-Илтнере.
Сближение природы и человека
Дизайн pop-up опирается на визуальное оформление магазинов MÁDARA в Риге, где особое внимание уделяется использованию устойчивых материалов и элементов дизайна, выполненных на заказ.
На открытии pop-up магазина MÁDARA гости смогли посетить выставку легендарного фотографа Питера Линдберга, а также их ждал перформанс от артистов современного танца.
Питер Линдберг (1944-2019) - немецкий фэшн-фотограф и кинематографист. На выставке «Легкость бытия» представлены фотографии, сделанные им за его долгую карьеру. Линдберг - один из самых влиятельных фотографов мира, который изменил стандарты модной фотографии и восприятие женской красоты. Выставка будет проходить в Fotografiska до 2 июня 2024 года.
«Мы очень рады сотрудничеству с Fotografiska. Искусство, особенно фотография, играет важную роль во вселенной бренда MÁDARA. Питер Линдберг - один из тех фотографов, которые вдохновлял и нас. Так что это приятное совпадение, что MÁDARA встречается с работами Линдберга в одно и то же время и в одном и том же месте, пусть даже на мгновение», - сказала Лиене Дразниеце, соучредитель и креативный директор MÁDARA.
Компания AS MADARA Cosmetics, основанная в 2006 году, является ведущим латвийским производителем косметической продукции и пионером в области сертифицированной натуральной красоты. В настоящее время компания экспортирует свою продукцию в 35 стран и котируется на бирже Nasdaq. Вся продукция имеет сертификаты ECOCERT/COSMOS, не содержит парабенов, минеральных масел, силиконов, синтетических отдушек, искусственных красителей и других сомнительных ингредиентов. MÁDARA также была удостоена награды «Самый экологичный бренд в Балтии» на Baltic Brand Forum в 2023 году.
В последние годы у компании наблюдается значительный рост в Эстонии, что можно объяснить растущим спросом на высококачественные натуральные косметические продукты, вниманием к дизайну и северной эстетике, а также заботой об устойчивом развитии.