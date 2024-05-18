ВИДЕО Верка Сердючка разозлила украинцев: что случилось

Оказалось, что в пятницу, 17 мая, в одном из киевских заведений состоялся концерт артиста. Данилко спел свои известные хиты, однако среди них прозвучали и песни на русском языке «Дольче Габбана» и «Все будет хорошо». После чего в Сети начали активно критиковать исполнителя.

Также некоторые зрители ушли с концерта и написали свое возмущение. Например, ведущая видеоблога «Евровидение Украина» Анна Тульева написала в Instagram:

«Все было хорошо, но есть одно но. Верка начала петь старые песни, которые на русском языке и нас триггернуло (вызвать неприятные чувства, эмоции - прим. ред.). Мы решили поехать домой. Веру любим и уважаем, понимаем, что ее песни вырастили не одно поколение. Но это дело каждого».

Раскритиковала Сердючку и певица Тоня Матвиенко. Она лаконично написала в Instagram: «WTF?» После чего подписчики тоже оставили свои негативные комментарии под видео:

«Как это называется?»; «О, Андрей Данилко до сих пор обожает русский язык. Это он для русских поет в Киеве, что ли? Зачем петь украинцам песни на русском?»; «Грустно... За что же борятся наши ребята?»; «Это просто трэш!»; «Я все понимаю. Все не наденут черный платок. Но надо же иметь уважение».

К слову, сам Андрей Данилко пока никак не прокомментировал произошедшее.