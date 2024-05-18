Истек кровью в собственном доме: известная певица рассказала о смерти бойфренда

В частности, певица рассказала о своей первой любви. Как оказалось, в 18 лет Наташа встретила мужчину, который был старше ее на семь лет. Он работал журналистом, а Наташа тогда была только студенткой. Познакомились они накануне Нового года. Между парой возникли чувства. Как отметила Наташа, это была первая ее любовь. Однако их отношения продлились недолго. Уже через полгода, в июле, парень погиб. Как оказалось, произошел несчастный случай, мужчина истек кровью в собственном доме.

«Он был журналистом. Как говорили свидетели, которые его видели в последний раз, он сидел с друзьями, возможно там выпил лишнего, а на такси добрался домой. Бывший зашел в дом, он жил в двухэтажном доме, на первом соседи, на втором он. Он просто поднимался на второй этаж, споткнулся и упал на шкаф, где были небольшие стеклянные витражи. Бывший парень разбил локтем и рукой витраж, который ему перерезал артерию, а утром его нашла мама. Он истек кровью...» - поделилась Карпа.

Также певица уточнила, что правоохранительные органы установили, что смерть мужчины случилась в результате несчастного случая.