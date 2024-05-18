Поездка принца Гарри и Меган Маркл в Нигерию не на шутку раззадорила хейтеров герцогов Сассекских и спровоцировала немало шумихи вокруг них. Досталось главным образом самой герцогине - то за наряды, неуместные в достаточно бедной африканской стране, то за поведение на публике. Принца Гарри волна ненависти затронула в меньшей степени - ему, говорят пользователи, и так достаточно, ведь быть тенью собственной жены то еще наказание. Об этом сообщает Mail Plus.
Принца Гарри прозвали бета-самцом – и все из-за неуважительного поведения Меган Маркл по отношению к мужу
О том, что Гарри в отношениях с Меган отведена второстепенная роль, говорят не только пользователи Сети. Накануне на эту тему отшутились и британские ведущие Сара Вайн и Эндрю Пирс. Разбирая детально визит супругов в Нигерию, они отметили, что поездка носила несколько «президентский» характер из-за того, как вела себя Меган на протяжении тура. При этом Гарри досталась неуважительная роль сопровождающего, в связи с чем его назвали бета-самцом.
«Меган демонстрировала себя, а он просто как бы сопровождал ее. Вполне возможно, что он просто хочет быть бета-самцом. Герцогиня должна быть ведущей актрисой в своей жизни, она во многом главная героиня, она во многом звезда шоу, и именно это ей нравится», - пояснила Сара Вайн.
Ведущие также заметили, что протест Меган против королевской семьи со всеми их традициями и устоями во многом связан с нежеланием быть на шаг позади мужа всю оставшуюся жизнь.
Теперь, когда с Карлом III разорваны связи, а Гарри как член королевской семьи голоса практически не имеет, Маркл вышла на первый план.