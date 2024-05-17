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ФОТО Кончита Вурст в Эстонии! Узнай, где ее можно будет увидеть и услышать

Limon.ee
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Кончита Вурст.
Кончита Вурст. Фото: LEONHARD FOEGER

Завтра, в рамках программы «Tartu 2024», пройдет увлекательный музыкальный день, в котором примет участие Кончита Вурст, победительница Евровидения десять лет назад. Этот концерт станет настоящим праздником для любителей музыки и шоу.

Вчера, 16 мая, 25-летний Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, прибыл в Эстонию и уже готовится к выступлению. И хотя образ исполнителя изменился и теперь не совсем соответствует известному облику с длинными волосами и яркими нарядами, его талант и энергия остаются неизменными.

Завтрашний день обещает быть насыщенным и увлекательным, и мы уверены, что Кончита Вурст порадует всех своими выступлениями и прекрасным голосом.

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