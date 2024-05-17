Модель, которая сделала 19 пластических операций, шокирована тем, что рентген обнаружил у нее в голове

Женщина потратила более 250 000 долларов на различные косметические процедуры, в том числе две операции на лбу, пять на веках, пять на носу, две на подбородке и пять липосакций для восстановления лица.

В результате Фан осталась с многочисленными посторонними предметами, застрявшими в подбородке. При попытке пройти через сканер безопасности в аэропорту аппарат зафиксировал хирургический винт чуть ниже ее нижней губы. Соответствующие фото она опубликовала в Сети.

Женщина считает, что винт остался там во время «протезирования подбородка», который она сделала восемь лет назад. К сожалению, это был не единственный хирургический премет, которые обнаружили на компьютерной томографии.

На снимках видно, что один из болтов расположен чуть выше ее губы и направлен вниз, а другой – в носу.

«Мое лицо похоже на пазл!» – жаловалась Фан, записавшаяся на прием к врачу, чтобы удалить болты.

«Я неожиданно обнаружила, что у меня также есть гвозди в носу», - рассказала она.

Ее подписчики были шокированы большим количеством винтов. «Боже, на это тяжело смотреть», - написал один из подписчиков. «Это показывает, как далеко люди могут зайти ради стандартов красоты». Другой пошутил: «Сделайте МРТ, и все станет ясно».

Рентген в аэропорту обнаружил в голове модели многочисленные посторонние предметы. Фото: instagram.com/sprite0719ss

К счастью, несмотря на внешний вид, хирургические винты, как правило, не вредны для пациента, и поэтому их не нужно удалять.

«В большинстве случаев имплантаты могут оставаться в вашем теле без вреда», - утверждают в Very Well Health. «Их удаление никогда не следует рассматривать как часть »рутинного« ухода».

Однако врачи могут принять решение об изъятии оборудования, если оно вызывает «боль, раздражение или инфекцию».