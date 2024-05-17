В пятницу, 17 мая, в таллиннском парке Таммсааре собрались сотни представителей ЛГБТК+-сообщества на демонстрацию за разнообразие и репрезентацию в обществе. Cмотрите галерею!
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотри как проходит радужная демонстрация ЛГБТК+ в Таммсааре парке
В Международный день борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией организация Q-Space пригласила активистов и активисток с разным бэкграундом и идентичностью на демонстрацию 17 мая в Таллинне. Все они будут говорить о важности разнообразия, инклюзии и репрезентации самых разных групп в обществе и культуре