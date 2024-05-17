ГАЛЕРЕЯ Смотри как проходит радужная демонстрация ЛГБТК+ в Таммсааре парке

В Международный день борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией организация Q-Space пригласила активистов и активисток с разным бэкграундом и идентичностью на демонстрацию 17 мая в Таллинне. Все они будут говорить о важности разнообразия, инклюзии и репрезентации самых разных групп в обществе и культуре