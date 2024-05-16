ФОТО Бывшая теннисистка Анетт Контавейт ждет первенца!

С начала марта 2022 года ходили слухи, что сердце Анетт Контавейт покорил капитана FCI Levadia Брент Леписту . В апреле того же года Контавейт и ее возлюбленный-футболист подтвердили, что они пара.

В июле прошлого года первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт объявила о завершении профессиональной карьеры из-за болей в спине. С тех пор в своем аккаунте в Instagram она делится множеством снимков из путешествий, сделанных во время отпуска в разных уголках мира.

Хотя в прошлом году Анетт призналась, что завершение карьеры далось ей очень тяжело, она нашла в этом и положительные моменты. «Я могу быть дома, мне не нужно уезжать каждую неделю. Многое из того, что было связано с теннисом, теперь позади», - сказала она, добавив, что больше всего боится скуки. «Как я справлюсь с рутиной, с нахождением дома, с долгой зимой, со всем тем, с чем мне никогда не приходилось сталкиваться раньше?» - размышляла она.