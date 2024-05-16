Звезда «Игры престолов» Софи Тернер впервые прокомментировала свой громкий бракоразводный процесс с музыкантом Джо Джонасом, во время которого ей пришлось бороться за детей. Об этом она рассказала в интервью изданию Vogue, пишет Spletnik.
«Худшие дни в моей жизни»: Софи Тернер впервые высказалась о разводе с Джо Джонасом
О разводе Софи Тёрнер и Джо Джонас объявили в сентябре прошлого года. Тогда же в прессе появились слухи о том, что она уклоняется от своих материнских обязанностей. Сейчас 28-летняя Софи Тёрнер говорит, что это были «худшие дни в её жизни» и что дети стали «жертвами» в этом процессе: «Были дни, когда я не знала, выдержу ли я. Я звонила своему адвокату и говорила: »Я не могу этого сделать. Я просто не могу«. Я просто никогда не была достаточно сильной, чтобы постоять за себя. Через две недели, когда я запуталась в себе, она напомнила мне, что я борюсь за своих детей. Если кто-то говорит мне: »Сделай это ради своих детей«, я делаю это. Я бы не сделала этого для себя, но для них я найду в себе силы».
В то время Софи Тернер была в Великобритании на съемках телешоу «Джоан», а Джо Джонас с двумя дочерьми - четырехлетней Виллой и годовалой Дельфиной - находился в США. По словам Софи Тернер, по контракту она не могла уехать и должна была провести на съемках еще две недели. И в это время стали появляться статьи в прессе, в которых рассказывалось, что Софи Тернер интереснее проводить время на вечеринках, чем с собственными детьми.
Кроме того, были опубликованы фотографии, на которых она веселилась с коллегами всего за несколько дней до того, как 34-летний Джо Джонас подал в суд на развод: «Это было больно, потому что я действительно мучаюсь из-за каждого своего поступка как мать. Невероятно, сколько людей просто выдумывают и пишут всякую ерунду на основе одних фотографий. Картинка может рассказать тысячу слов, но это не моя история. Было ощущение, что я смотрю фильм о своей жизни, который я не писала, не продюсировала и в котором не снималась. Это было шокирующе. Я до сих пор в шоке».
В октябре пара договорилась о временной опеке над детьми, после того как Софи Тернер подала на бывшего мужа в суд из-за его попыток помешать ей вывезти детей из США в Великобританию. Она отметила, что недовольна тем, как все сложилось, особенно для детей, но выразила надежду, что в конце концов им удастся договориться: «Джо - отличный отец для наших детей, и это все, о чем я могу просить».
Софи Тернер рассказала, развод ей помогла пережить поддержка друзей, в том числе ее близкой подруги Тейлор Свифт: «Тейлор была для меня абсолютным героем в этом году. Я никогда и никому не была так благодарна, как ей, потому что она взяла моих детей и меня и предоставила нам дом и безопасное пространство. У нее действительно золотое сердце».