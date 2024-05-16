«Худшие дни в моей жизни»: Софи Тернер впервые высказалась о разводе с Джо Джонасом

О разводе Софи Тёрнер и Джо Джонас объявили в сентябре прошлого года. Тогда же в прессе появились слухи о том, что она уклоняется от своих материнских обязанностей. Сейчас 28-летняя Софи Тёрнер говорит, что это были «худшие дни в её жизни» и что дети стали «жертвами» в этом процессе: «Были дни, когда я не знала, выдержу ли я. Я звонила своему адвокату и говорила: »Я не могу этого сделать. Я просто не могу«. Я просто никогда не была достаточно сильной, чтобы постоять за себя. Через две недели, когда я запуталась в себе, она напомнила мне, что я борюсь за своих детей. Если кто-то говорит мне: »Сделай это ради своих детей«, я делаю это. Я бы не сделала этого для себя, но для них я найду в себе силы».

В то время Софи Тернер была в Великобритании на съемках телешоу «Джоан», а Джо Джонас с двумя дочерьми - четырехлетней Виллой и годовалой Дельфиной - находился в США. По словам Софи Тернер, по контракту она не могла уехать и должна была провести на съемках еще две недели. И в это время стали появляться статьи в прессе, в которых рассказывалось, что Софи Тернер интереснее проводить время на вечеринках, чем с собственными детьми.