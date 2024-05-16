ГАЛЕРЕЯ Впервые в истории лучшим барменом Балтии стала женщина: «Соперники были равны, но она поразила судей!»

В этом году лучший бармены Балтии съехались в Эстонию, где на протяжении двух дней соревновались в приготовлении коктейлей. Всего в финале было четыре тура, на которых участникам надо было представить коктейль собственного сочинения, в основе которого находился заранее оглашенный алкогольный напиток. Так, первый тур был посвящен текиле Don Julio, второй - виски Johnnie Walker, третий - джину Tanqueray и последний - виски Singleton.