Зеленый рай: эстонская певица поделилась фотографиями своего весеннего сада

Долгожданная теплая погода наконец пришла и в Эстонию. Ленна Куурмаа питает любовь не только к музыке, но и является страстным поклонником садоводства. «В этом году пришлось долго ждать теплой погоды, но в конце концов она наступила. Наши первые грядки в Ильмавере уже засажены самыми лучшими растениями», - говорит она в посте в Instagram, перечисляя растения: «Укроп, кориандр, базилик, пять различных сортов мяты, зеленый лук, чабрец, редис, петрушка, и другие пряные травы».