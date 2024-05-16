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Зеленый рай: эстонская певица поделилась фотографиями своего весеннего сада

Limon.ee
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Ленна Куурмаа.
Ленна Куурмаа. Фото: Arvo Meeks

Ленна Куурмаа делится в Instagram красивыми фотографиями своих весенних садовых работ. Певица высадила на клумбах множество разных растений и даже пять разных сортов мяты.

Долгожданная теплая погода наконец пришла и в Эстонию. Ленна Куурмаа питает любовь не только к музыке, но и является страстным поклонником садоводства. «В этом году пришлось долго ждать теплой погоды, но в конце концов она наступила. Наши первые грядки в Ильмавере уже засажены самыми лучшими растениями», - говорит она в посте в Instagram, перечисляя растения: «Укроп, кориандр, базилик, пять различных сортов мяты, зеленый лук, чабрец, редис, петрушка, и другие пряные травы».

«Чистая и естественная жизнь», - пишут в комментариях. «Леди-ниндзя с зелеными пальцами, просто чудесно, дорогая Ленна», - хвалит другой комментатор на немецком языке.

Ленна переехала со своей семьей в Сетумаа в начале пандемии и начала строить жилой и гостиничный комплекс Ильмавере.

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