В наряде c прозрачной юбкой: Наоми Кэмпбелл надела на красную дорожку платье, которому 28 лет

Наряд по-прежнему идеально смотрится на королеве подиума.

Для красной дорожки Наоми выбрала особое платье - наряд от Модного дома Chanel. Это было винтажное платье полностью украшенное пайетками и с прозрачной юбкой.

Бретельки наряда были двойными и украшены бусинами-жемчужинами. Дополнила свой наряд Кэмпбелл серьгами-люстрами с бриллиантами и огромным кольцом на мизинце. Также она обула черные туфли на каблуках, сделала яркий макияж и надела к этому платью парик с длинными кудрявыми волосами.

Но этот наряд очень символичен, поскольку является винтажным и его на подиуме во время показа Chanel в 1996 году в Париже демонстрировала публике сама Наоми. Платье было представлено брендом в коллекции осень-зима 1997.