«Внутри появилась черная дыра»: известная певица рассказала о хейте из-за отношений со своим мужем

Надя Дорофеева, которая ранее рассказала о конфликтах с мужем, призналась, что столкнулась с бешеной критикой из-за женитьбы с Кацуриным. По словам певицы, терпеть постоянный хейт и читать оскорбительные комментарии ей было сложно.

«Тема хейта очень острая и тяжелая для каждого украинца. Когда ты сталкиваешься с этим - а в моем случае огромный хейт был из-за личного, - у тебя внутри будто появляется огромная черная дыра, которая не дает тебе нормально существовать. Я бы сравнила страдания от хейта с тяжелой психической болезнью. Думаю, что совсем скоро психологи и ученые скажут нам, что такая болезнь действительно есть, и дадут ей официальное название. Уже прошло время, я это прошла, но только сейчас осознаю, насколько тяжело было», - рассказала Дорофеева в интервью для Cosmopolitan.

В то время, когда на артистку набросились хейтеры, она поняла, как можно избежать критики. Исполнительница осознала, если она на некоторое время исчезнет и ничего не будет делать, то ее перестанут критиковать.

«Этот период дал мне понимание: если ты хочешь, чтобы не было хейта, надо просто ничего не делать, спрятаться и сидеть молча», - подчеркнула Надя.

Как поделилась звезда, сейчас хейта в ее сторону стало значительно меньше. Кое-где певица может встретить бранные комментарии. Однако в основном поклонники поддерживают Дорофееву.