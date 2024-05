КАК ЕЙ ЭТО УДАЕТСЯ? 54-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала идеальный пресс

Вместе с Джей Ло в студии находилась хореограф Сиенна Лалау , которая помогала ей ставить номер для выступления. Лалау - молодой вдохновитель и интернет-сенсация, работающая главным хореографом в The Lab Studios.

Недавно стало известно, что промоутер тура Live Nation предложили отменить все 30 концертов на фоне плохой продажи билетов, однако она решила не делать этого, несмотря на противоположное мнение ее менеджера Бенни Медину. Певица планирует отправиться на гастроли по Северной Америке в поддержку своего девятого студийного альбома This is Me… Now.