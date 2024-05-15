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«Если вы будете это делать, то жир будет таять прямо на глазах». Диетолог назвала главное условие похудения

Limon.ee
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Похудение. Фото иллюстративное.
Похудение. Фото иллюстративное. Фото: Stock-Asso/Shutterstock

Украинский диетолог Светлана Фус в новом Instagram-ролике прокомментировала мифы о существовании так называемых жиросжигающих продуктов и назвала главное правило похудения, пишет Гордон.

«Очень часто вы можете найти информацию, что нужно пить воду с лимоном, есть грейпфруты... Очень много информации, что если вы будете это делать, то обязательно жир будет таять прямо на глазах. Хочу сказать, что если, кроме воды с лимоном или грейпфрута, ничего больше не есть, то вы, конечно похудеете», – отметила диетолог.

Фус подчеркнула, что такое похудение станет причиной возникновения целого рядя проблем со здоровьем.

«Что сжигает жир? Физическая нагрузка и сбалансированное питание. Вы набираете лишний вес тогда, когда количество энергии. которую вы употребляете, превышает количество энергии, которую вы тратите. Не ищите жиросжигающие продукты – просто формируйте правильно рацион и занимайтесь спортом», – призвала она.

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