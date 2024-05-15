Украинский диетолог Светлана Фус в новом Instagram-ролике прокомментировала мифы о существовании так называемых жиросжигающих продуктов и назвала главное правило похудения, пишет Гордон.
«Если вы будете это делать, то жир будет таять прямо на глазах». Диетолог назвала главное условие похудения
«Очень часто вы можете найти информацию, что нужно пить воду с лимоном, есть грейпфруты... Очень много информации, что если вы будете это делать, то обязательно жир будет таять прямо на глазах. Хочу сказать, что если, кроме воды с лимоном или грейпфрута, ничего больше не есть, то вы, конечно похудеете», – отметила диетолог.
Фус подчеркнула, что такое похудение станет причиной возникновения целого рядя проблем со здоровьем.
«Что сжигает жир? Физическая нагрузка и сбалансированное питание. Вы набираете лишний вес тогда, когда количество энергии. которую вы употребляете, превышает количество энергии, которую вы тратите. Не ищите жиросжигающие продукты – просто формируйте правильно рацион и занимайтесь спортом», – призвала она.