«Если вы будете это делать, то жир будет таять прямо на глазах». Диетолог назвала главное условие похудения

«Очень часто вы можете найти информацию, что нужно пить воду с лимоном, есть грейпфруты... Очень много информации, что если вы будете это делать, то обязательно жир будет таять прямо на глазах. Хочу сказать, что если, кроме воды с лимоном или грейпфрута, ничего больше не есть, то вы, конечно похудеете», – отметила диетолог.