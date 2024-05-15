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Стало известно, сколько заработала Бритни Спирс благодаря скандальным мемуарам

Limon.ee
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Книга Бритни Спирс "Женщина во мне".
Книга Бритни Спирс "Женщина во мне". Фото: Postimees

Скандально откровенными мемуарами «Женщина во мне» Бритни Спирс изрядно помотала нервы всем своим хорошо забытым старым знакомым и бывшим. Взять хотя бы Джастина Тимберлейка, популярность которого стремительно полетела вниз после того, как поп-дива призналась в аборте от него и раскрыла его измены.

И пока экс-возлюбленные певицы записываются на очередной прием к психотерапевту, чтобы прийти в себя после публичной огласки всего того, что должно было остаться в тайне, ей жаловаться особо не приходится.

Стало известно, что благодаря злосчастной книге Бритни обогатилась на 40 миллионов долларов (только 15 - с контракта с издательством) . Об этом сообщает издание US Weekly. Кроме того, неплохо работают по сегодняшний день и хиты Спирс, которые также приносят доход.

Источник, с которым удалось побеседовать порталу, даже признался, на что главным образом тратится певица. Вы удивитесь, но сумок «Биркин» в этом списке нет. Оказывается, Бритни покупает много одежды онлайн, но отдает предпочтение масс-маркету, а не люксовым брендам.

А вот на роскошные путешествия она не жалеет и прямо-таки прожигает заработанное на Бора-Бора или на Гавайях. Но закончиться это может плачевно. Инсайдер уверяет, что по окончании опеки у Спирс был финансовый план, но никто не следил за его выполнением, так что если сейчас на счету красуется весомая цифра, то такими темпами она может заметно уменьшиться.

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