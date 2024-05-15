ФОТО Вздрогнул и отошел на всякий случай: реакция Карла III на свой «кровавый» портрет

Правда, изображение монарха не обрадовало публику, а, скорее напугало, ведь почти весь портрет был выполнен в красно-розовых тонах. Единственное, что выделялось в картине, так это лицо Карла III, которое на фоне ярких красок выглядело устрашающе бледным. Похоже, сам король был шокирован творением Джонатана. Так, во время презентации картины он сначала вздрогнул, а затем и вовсе отошел подальше.

По словам общественности, Карл III на этом мероприятии выглядел несколько опечаленным. Сам художник считает, что сделал свою работу на отлично.

«Я делаю все возможное, чтобы запечатлеть жизненный опыт, выгравированный на лице любого отдельного человека. И я надеюсь, что это то, чего я достиг в этом портрете. Пытаться запечатлеть это для Его Величества Короля, который занимает такую уникальную роль, было как огромным профессиональным испытанием, так и тем, что мне очень понравилось и за что я очень благодарен», - отметил Йео.

Джонатан Йео и Карл III. Фото: Aaron Chown

Пользователи Сети разнесли в пух и прах картину Джонатана Йео, отметив, что она оскорбляет монарха. «Такое чувство, что у Карла руки в крови»; «Кровавый король получается?!»; «Что этим хотел сказать художник?»; «Слушайте, я бы не стала терпеть это, и выбросила бы портрет!»; «Уволить художника!»; «Страшно и жутко», - делится впечатлениями публика.

Напомним, недавно стало известно о серьезном заболевании монарха - у него диагностировали злокачественную опухоль простаты. Король проходит соответствующее лечение и, по сообщению своего окружения, чувствует себя удовлетворительно.

А буквально пару месяцев назад в Сети появилась новость о смерти Карла III, которая оказалась фейковой. Представителям Букингемского дворца пришлось срочно опровергать эту информацию. «Рады подтвердить, что король продолжает заниматься официальными делами, а также частной работой», - подчеркивал источник.