Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным посетила концерт группы ДДТ. Примадонна опубликовала в Instagram видео, на котором видно, как они с супругом подпевают песне «Осень» Юрия Шевчука, пишет RUS TVNET.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Алла Пугачева и Максим Галкин на Кипре посетили концерт группы ДДТ
Опубликовала Пугачева и несколько фотографий, на которых она запечатлена с Максимом Галкиным, Юрием Шевчуком и Олегом Тиньковым.
«Питер. Юность. Друзья. Концерт ДДТ собрал нас вместе и сделал встречу незабываемой», - подписала артистка публикацию.
К посту она добавила хэштег «Кипр». Как пишет «Медуза», на официальном сайте ДДТ указано, что группа выступала в Лимассоле 11 мая.