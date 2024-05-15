ГАЛЕРЕЯ «А где прошла ты – там упала звезда»: на концерте рэпера Гио Пика в Таллинне царила романтика

Гио Пика - знаменитый артист жанра рэп-шансон. Гио Пика умеет сочетать силу и искусство в музыке, придавая каждому треку особую глубину. Знаменитый рэпер из Грузии, осетинского происхождения, будто вкладывает душу в свои строки, оттого и звучат они так проникновенно.

Музыкальные критики относятся к его творчеству как к «урбан-рэпу» с включением элементов джангла и дарк-джаза, а поклонники как к «дворовому шансону». Ясно одно: публика у артиста разнообразная, и даже если вы думаете, что никогда не слышали песен Гио Пика, строчку, наверняка, вспомните: «А где прошла ты - там упала звезда!»

На дебютном концерте Гио Пика в Таллинне собралось очень много людей, они пели, танцевали и даже целовались под его песни. Люди признавались, что давно ждали приезда артиста в Эстонию, ведь в соседней Латвии, например, он уже раньше выступал.

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