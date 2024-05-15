Участницы Евровидения-2024 закрутили роман прямо на конкурсе и восхитили нежными фото

Чешская певица Aiko и барабанщица группы Megara Кэт Альмагро, которая представляла Сан-Марино, признались, что находятся в отношениях. Радостной новостью в соцсети X, которая ранее называлась Twitter, поделилась Кэт.

Барабанщица опубликовала романтические фотографии со своей возлюбленной Aiko. На снимках артистки мило позировали друг с другом и обнимались. Кэт отметила, что хоть швейцарцам Nemo удалось победить на Евровидении-2024, однако им конкурс принес гораздо больше - любовь.

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«Nemo выиграл хрустальный микрофон, но должна сказать, что я выиграла на Евровидении гораздо больше», - подписала кадры Кэт.

Отметим, Aiko и группа Megara принимали участие во втором полуфинале Евровидения-2024. Aiko представляла на конкурсе Чехию с песней Pedestal.

Коллектив Megara поехал на Евровидение от Сан-Марино и сражался за первое место с композицией «11:11». Однако в финал им попасть, как и представительнице Чехии, не удалось.