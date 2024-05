Эстонский организатор конкурсов красоты о вспышке гнева своего сына-бизнесмена: то, как мужчина относится к своей матери или матери своих детей, показывает, что он за человек

Paar päeva tagasi ilmus Õhtulehes restoraniärimehe Sten-Erik Jantsoniga pikk intervjuu, milles ta kommenteeris oma suhteid emaga. «Õnneks kõik need inimesed, kes tunnevad mind palju aastaid lähemalt või neid kahte, teavad täpselt, kellega on tegemist ning milline on olnud tegelik olukord,» sõnab Tiina Jantson, kellel on asjast oma nägemus.