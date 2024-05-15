КАК ГОРЯЧИЕ ПИРОЖКИ Почти все торговые площади главного фестиваля этого лета Õllesummer зарезервированы

Фото: Õllesummer

«Продажа торговых площадей началась сразу после объявления о проведении фестиваля в октябре прошлого года», - прокомментировала Марьен Высуялг, руководитель отдела партнерских отношений Õllesummer. «Ассортимент товаров и услуг на Õllesummer действительно будет очень разнообразен. Кто-то предложит большую гидромассажную ванну и сауну, кто-то - шампанское, кто-то - крафтовое пиво и уличную еду», - добавила Марьен Высуялг.

«Одной из самых уникальных зон, безусловно, станет детская зона, где малыши будут бесплатно развлекаться в игровой зоне Винни-Пуха, а также начнет работать платная детская комната. В детской комнате воспитатели смогут одновременно обслуживать до 100 детей. Таким образом, родители смогут наслаждаться фестивалем, а дети будут заняты и в безопасности», - говорит Марьен Высуялг.

Фото: Õllesummer

«Мы принимаем заявки до 3 июня, за месяц до начала фестиваляя. Хотя на данный момент кажется, что свободные места закончатся раньше срока. Торговцам, желающим принять участие в фестивале, следует поторопиться», - говорит Марьен Высуялг.

Всего для Õllesummer будет построено девять тематических площадок. Помимо главной сцены, будут работать джазовая и детская зона, зоны эстонской музыки, рока, а также зоны Saku, Pringles, виски и Aperol. Кроме того, на фестивале будут работать развлекательные площадки, коктейльные и винные бары, фуд-стрит и зона фуд-траков.

Среди артистов на Õllesummer - Scooter, Loboda, Brainstorm, Smokie, Slade, Windows95man. Кроме того, на различных сценах выступят лучшие представители эстонского шоубизнеса: Томми Кэш, Trad.Attack!, Terminaator, 2 Quick Start, Анне Вески и многие другие.