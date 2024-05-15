Основатель социальной сети Facebook похвастался оригинальным подарком от жены

Присцилла Чан, возлюбленная Цукерберга, подготовила мужу приятный сюрприз. Правда, как призналась Чан, возлюбленного еще пришлось уговаривать, чтобы он согласился на небольшую вечеринку по случаю 40-летия. На этот раз Цукерберг разрешил жене организовать ему праздник.

«Марк обычно не дает мне быть главной на день рождения, но на его 40-летие мне разрешили устроить вечеринку. Мы все провели время по полной!» - поделилась Присцилла.

В частности жена подготовила Цукербергу сюрприз. Она попыталась воспроизвести его юношеские времена. Жена предпринимателя подготовила несколько локаций, которые очень важны для мужа: детская спальня, где он учился кодировать, общежитие в Гарварде, где Цукерберг запустил Facebook, его первая квартира, где из мебели был только матрас, и офис, где приходилось работать и днем, и ночью.

«Присцилла устроила мне небольшую вечеринку и воспроизвела кучу мест, где я жил в начале: моя детская спальня, где я научился кодировать, гарвардское общежитие, где я запустил Facebook, первая квартира только с матрасом на полу, где я жил, пока мы не достигли 100 миллионов пользователей, офисный кабинет, где мы работали днем и ночью, чтобы обогнать конкурентов», - поделился Цукерберг.