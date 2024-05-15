ФОТО Сын эстонского актера закончил университет в США и показал фото с выпускного

«Я заставила маму и папу гордиться!» - пишет Йоханнес, сын актера Сепо Cеемана, Instagram, разместив фотографии с выпускного. Йоханнес, профессионально играющий в теннис, учился в Государственном университете Сан-Диего в США.

В 2023 году Pärnu Postimees писал, что Йоханнес Сееман работает в США. «Для меня попасть в Сан-Диего было исполнением мечты - это мой любимый город в США!» - признался тогда Йоханнес.

Теперь молодой человек делится фотографиями со своего выпускного. «Поздравляю тебя и всю семью!» - комментирует фотографии член парламента Луиза Рыивас. Отт Киивикас также оставил комментарий: «Желаю всего наилучшего!»