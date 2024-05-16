ИНТЕРВЬЮ «Не было выбора – только уехать»: Лигалайз за день до приезда в Таллинн рассказал о творчестве в непростое время

- Андрей, вы впервые едете к нам в Эстонию, в Таллинн, и уже в эту пятницу выступите в столичном клубе с концертом. Почему вы раньше не приезжали и не радовали эстонский народ своими хитами?

- В Эстонии и в Таллинне я был несколько раз, приезжал на концерты, но они были частными. Знаете, такие, когда компания отмечает какое-то событие, или просто люди собираются, и это происходит без огласки, без продажи билетов. Но вот теперь у меня будет в Эстонии открытый концерт, куда я могу пригласить всех-всех-всех.