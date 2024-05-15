Впервые в Эстонии: путешествие в мир кино и кулинарии на бесплатном показе фильма «Кухня со звездами» в таллиннском ресторане

Гастрономический кинопоказ фильма «Кухня со звездами» в ресторане Sõlm - незабываемое путешествие в мир кино и кулинарии

Ресторан Sõlm, известный своим самым большим LED-экраном и впечатляющим аквариумом, приглашает любителей кино и гурманов на эксклюзивный показ фильма «Кухня со звездами», который состоится 23 мая в 18-00 по адресу Таллинн, Лагеди 1.

Это необычное событие, которое впервые состоится в Эстонии, объединит любителей кино и гурманов.

«Мы рады представить нашим гостям этот уникальный формат мероприятия, объединяющий кино и гастрономию. Это отличная возможность познакомиться с новым рестораном, попробовать изысканные блюда и провести незабываемый вечер в компании друзей», – говорит Элис Каурсон, руководитель ресторана Sõlm.

«Кухня со звездами» (À la belle étoile, Франция, 2023) – это фильм, который заставляет смеяться и плакать. Фильм рассказывает реальную историю о Язиде Ичемрахене, успешном французском кондитере и бизнесмене, который открыл люксовые заведения не только во Франции, но и по всему миру. С 14 лет он учился кондитерскому мастерству у титулованных мастеров, выигрывал чемпионаты мира, шаг за шагом реализовывая свою мечту стать первоклассным кондитером.

Это не просто киносеанс. Перед показом пройдет увлекательная дискуссия с поваром ресторана, во время которой можно будет узнать секреты ресторанной кухни, задать вопросы о работе повара и погрузиться в мир кулинарных шедевров.

«НКО Ласнаидея делает показы фильмов уже десять лет. Наш формат – фильмы на свежем воздухе. Поэтому кинопоказ в ресторане для нас новый опыт. Мы надеемся, что это мероприятие станет настоящим праздником для всех любителей кино и гурманов. Я очень рада сотрудничеству с рестораном Sõlm», - говорит Полина Ляшева, руководитель НКО Ласнаидея, партнер мероприятия.

Гостей также ждет специальное меню закусок, разработанное поваром Sõlm.

Мероприятие бесплатно для всех.

Подробная информация ЗДЕСЬ.