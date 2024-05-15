Сегодня во Франции стартует 77-й Каннский кинофестиваль. В преддверии церемонии открытия состоялась фотосессия жюри, на которой присутствовали члены жюри во главе с председателем Гретой Гервиг: актёры Ева Грин, Омар Си, Лили Гладстоун, Пьерфранческо Фавино, сценаристка Эбру Джейлан и режиссёры Хирокадзу Корээда, Надин Лабаки и Хуан Антонио Байона, пишет Spltnk.
ФОТО ⟩ Во Франции стартовал самый престижный кинофестиваль в мире!
Режиссёр "Барби" Грета Гервиг стала первой американской женщиной-режиссёром, возглавившей жюри Каннского кинофестиваля. На фотосессии она позировала в платье из последней кутюрной коллекции Maison Margiela, а Ева Грин появилась в чёрном наряде Vivienne Westwood. Мэрил Стрип выбрала идеальный образ для Лазурного побережья - белый брючный костюм, рубашку в полоску, соломенную шляпу и очки, как и Аня Тейлор-Джой, которая отбивалась от фанатов на прогулке по набережной Круазет в шляпе Jacquemus и платье Atlein.
14 May 2024, France, Cannes: Omar Sy attends the photocall of the "JURY LONGS MÉTRAGES" at the Palais des Festivals et des Congrès. Photo: Gerald Matzka/dpa
Gerald Matzka
В этом году в конкурсной программе 77-го Каннского кинофестиваля 22 картины. Фильмом открытия станет лента "Второй акт" французского режиссёра Квентина Дюпье.