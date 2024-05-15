ФОТО Во Франции стартовал самый престижный кинофестиваль в мире!

Режиссёр "Барби" Грета Гервиг стала первой американской женщиной-режиссёром, возглавившей жюри Каннского кинофестиваля. На фотосессии она позировала в платье из последней кутюрной коллекции Maison Margiela, а Ева Грин появилась в чёрном наряде Vivienne Westwood. Мэрил Стрип выбрала идеальный образ для Лазурного побережья - белый брючный костюм, рубашку в полоску, соломенную шляпу и очки, как и Аня Тейлор-Джой, которая отбивалась от фанатов на прогулке по набережной Круазет в шляпе Jacquemus и платье Atlein.