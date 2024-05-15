Скандальная американская певица отказывается от лечения

Об этом исполнительница рассказала в своем Instagram. Знаменитость поделилась, что сейчас ходит со сломанной ногой. По словам певицы, она испытывает дискомфорт. Когда Бритни быстро передвигается, то нога немеет. Однако певица не торопится обращаться за помощью к медикам и отказывается от лечения. «Хожу со сломанной ногой… Если я иду быстро, она немеет», - рассказала артистка.

Бритни Спирс объяснила, что в свое время у нее были переломы и ей трижды делали операцию на левой ноге. Каждый раз врачи говорили знаменитости, что травма сама заживет, но это небезопасно. Бритни соглашалась на операции, но после них она чувствовала себя еще хуже. В этот раз звезда решила проверить, как ее тело может самостоятельно исцелиться, потому отказалась от медицинской помощи.

«Мне трижды делали операцию на левой ноге: дважды на колене и один раз на стопе. Врачи всегда говорили, что перелом может зажить сам по себе, но есть огромный шанс, что кость может треснуть и сломаться снова. Я всегда делала операции, а потом это было еще больнее, поэтому на этот раз я была упертой. Я посмотрю, знает ли мое тело, как вылечить себя», - призналась артистка.

Бритни Спирс не стала вдаваться в подробности и не рассказала, как сломала ногу. Однако говорят, что это произошло во время ее громкой ссоры с бойфрендом, которая случилась в отеле. Конфликт был настолько серьезным, что постояльцам пришлось вызывать полицию и скорую. Тогда же стало известно, что у певицы травмирована нога.