СМОТРИТЕ Опубликованы фото баснословно дорогого отеля Нигерии, в котором остановились Меган Маркл и принц Гарри, – поклонники в ярости

Теперь же дело вновь вернулось к финансовой стороне вопроса после того, как в Сеть попали фотографии роскошного и баснословно дорогого отеля, в котором останавливались супруги.

Daily Mail пишет, что «некоролевский» визит Меган и Гарри в Нигерию приобрел прямо-таки президентский характер. Герцогов сопровождала колонна из 14 автомобилей, ну а остановились они, разумеется, в президентском пентхаусе отеля Fraser Suites стоимостью три тысячи фунтов стерлингов за ночь (почти 3500 евро - прим. ред.).

В люксе есть собственная гостиная, столовая, а также из него открывается впечатляющий вид на столицу Нигерии Абуджу. Уточняется, что изначально Сассексы должны были остановиться в еще более роскошном отеле, но из соображений безопасности выбрали более сдержанное место.

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Фанаты пришли в ярость, узнав, сколько средств было потрачено на поездку Гарри и Меган, причем не из их кармана. По мнению пользователей, вечно продвигающие благотворительность герцоги должны были бы понимать, что такие суммы точно стоило пожертвовать бедным, а не наслаждаться дорогим отелем.

«Они любят халяву! Разве их гуманитарная работа не должна означать, что это они дают деньги нуждающимся и бедным? Они путешествуют по миру бесплатно, рекламируя себя и фактически не выполняя никакой работы»; «Нигерия - одна из беднейших стран мира. Но Маркл переодевается шесть раз в день в несколько нарядов по несколько тысяч долларов за штуку в зависимости от настроения и остается в отеле за 3000 фунтов за ночь», - высказались негодующие читатели Daily Mail.