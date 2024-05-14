Рэпер Vacio, настоящее имя которого Николай Васильев прославившийся своим нарядом на «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой в Москве, уехал из России после получения повестки, пишет Фокус.
Рэпер Vacio, прославившийся своим нарядом на «голой» вечеринке Ивлеевой, сбежал из РФ
26-летний исполнитель, надевший носок на причинное место на мероприятие в «Мутабор», за что получил 15 суток ареста, улетел в США. Ранее он пообещал своим поклонникам пойти в армию во время весеннего призыва. В январе 2024 года рэпера признали годным к службе.
«У него была повестка на 13 мая», - сообщил инсайдер, добавив, что Васильев должен был бы явится в военкомат 15 мая.
Подруга артиста, в свою очередь, подтвердила информацию о бегстве певца, заявив, что «Vacio больше не существует» так, как «Коля свалил из страны». О том, что ее партнер уехал она «узнала даже не от него лично». Девушка отметила, что Васильев жаловался на якобы притеснения и непонимание со стороны своей команды. При этом девушка утверждает, что все было не так. «Не было никаких ограничений и притеснений ни с чьей стороны», - отметила она.
Известно, что после «голой» вечеринки Ивлеевой Vacio не только провел 15 суток под арестом, но и был оштрафован на 200 тысяч рублей.