«Я не знаю, как мы пережили последние 27 лет»: Дэвид Бекхэм высказался о браке с Викторией

49-летний бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм заявил, что они с супругой очень переживали, когда смотрели документальный сериал об их семье, и добавил, что, несмотря на все взлёты и падения, он очень благодарен за то, что они вместе и всё ещё счастливы: «Это то, что, наверно, мы оба - я и Виктория - чувствуем. И после просмотра документального фильма, когда всё закончилось, мы посмотрели друг на друга и сказали: «Я не знаю, как мы справились за последние 27 лет, но мы справились, и у нас потрясающая семья, потрясающий бизнес и мы счастливы».

По его словам, им обоим повезло, что они были друг у друга в том числе в сложные этапы жизни. Когда они познакомились, им было едва за 20 лет, а первый сын у Дэвида Бекхэма родился, когда ему было всего 23 года. Он добавил, что очень счастлив тем, как сложилась его жизнь: «Мне повезло, что я встретил Викторию, потому что я всегда хотел иметь детей молодым. Я всегда хотел иметь детей, которые пережили бы мою карьеру вместе со мной, и мне повезло, что все трое мальчиков застали большинство команд, за которые я играл, и это стало для меня действительно важной частью жизни». Он заявил, что у него потрясающая семья, отличный бизнес и они все очень счастливы, в том числе их дети - Бруклин, Харпер, Круз и Ромео.

Отметим, в документальном четырёхсерийном фильме о семье Бекхэм был показан путь Дэвида Бекхэма к успеху, рассказано о его отношениях с женой Викторией и их семейной жизни, а также о неудачах футболиста и о том, как он их переживал. После выхода сериала бывшая ассистентка и предполагаемая любовница Дэвида Бекхэма Ребекка Лус, с которой спортсмен якобы изменил жене в 2004 году, заявила, что была не единственной, с кем у футболиста была связь.