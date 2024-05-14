Финалист Евровидения-2024, латвийский певец Dons (Артур Шингирейс) разместил в Instagram ролик, который записал во время исполнения под гитару песни Teresa & Maria, с которой украинский дуэт Jerry Heil и alyona alyona занял на конкурсе третье место, пишет Гордон.
ВИДЕО ⟩ Представитель Латвии на Евровидении-2024 исполнил под гитару песню Украины
«Спасибо, Украина, за воспитание двух талантливых артистов. Сила Украины вдохновляет нас всех! Слава Україні!» – написал он под роликом.
Dons позирует в кадре с сине-желтой лентой на пиджаке. В конце песни он произносит: «Слава Україні!»
Dons родился в 1984 году. Он представлял Латвию на Евровидении-2024 с песней Hollow, заняв 16-е место.
Dons приютил собаку из Харькова.