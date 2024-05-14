ВИДЕО Представитель Латвии на Евровидении-2024 исполнил под гитару песню Украины

Финалист Евровидения-2024, латвийский певец Dons (Артур Шингирейс) разместил в Instagram ролик, который записал во время исполнения под гитару песни Teresa & Maria, с которой украинский дуэт Jerry Heil и alyona alyona занял на конкурсе третье место, пишет Гордон.