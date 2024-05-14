Вот это цифры! Стало известно, что больше всего заказывали жители Эстонии во время просмотра Евровидения-2024

«Большинство заказов поступало в рестораны быстрого питания, но поскольку жители Эстонии любят смотреть Евровидение в компании друзей, было и много заказов на еду для компании - например, пицца и суши», - сказал руководитель Bolt Food Eesti Яагуп Ялакас, добавив, что самым большим сюрпризом стало для них огромное количество заказов кебаба.

«В ночь Евровидения первое место по количеству заказов занял бургер, второе - кебаб, а третье - суши, - говорит Ялакас. - В эту субботу в Таллинне суши заказали в два раза больше, чем неделей ранее. Популярностью пользовался и Viru Burger x Rämmar - фаворит группы 5MIINUST».

В ночь Евровидения заказы на закуски из магазина Bolt Market выросли в несколько раз: «По сравнению с обычной субботой была большая разница. В то время как обычно на первом месте в продуктовой корзине стоят бананы и молоко, в ночь Евровидения предпочтение отдавалось закускам. Например, продажи картофельных чипсов Lay's выросли в десять раз!» - говорит Ян Плаан, руководитель Bolt Market. По его словам, в Таллинне больше всего заказывали выпечку, орехи и печенье, а в Тарту - классические чипсы и старые добрые творожные сырки.

«Вечер субботы прошел для нас с большим успехом, и мы рады, что смогли объединить поклонников большого шоу с их любимыми ресторанами», - заключил Ялакас.

Услуга Bolt Food доступна в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Кохтла-Ярве, Йыхви, Раквере, Вильянди, Курессааре, Кейла и Хаапсалу. В общей сложности Bolt Food работает в 20 странах и 80 городах по всему миру. Bolt Market доступен в Таллинне и Тарту.