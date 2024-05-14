Из своих мастерских выскочили тысячи специалистов, которые точно знали, как этот наряд НЕ должен выглядеть. Я, в свою очередь, возражаю! Форма очень крутая и не только с точки зрения вторичного использования, но и в целом.
ФОТО ⟩ Эстонский журналист: форма Реэт Аус для нашей олимпийской сборной взорвала эстонский мир моды
Перевод: Герман Аверьянов
Как военная форма, но с карманами в нужных местах. Все вещи, которые нужны спортсмену, помещаются и находятся под рукой: мобильный телефон, сигареты, небольшой прохладительный напиток, блокнот - что угодно.
Глава олимпийской сборной Урмас Сыырумаа тоже это понял и в качестве сюрприза приготовил для меня пакет с формой. А также для моей соседки по скамье Лийзы Пакосты, потому что я сказал, что иначе это несправедливо. Мы примерили форму - очень удобная, практичная и при этом стильная.
Зузу похвалила: «Спортивные костюмы тебе очень идут!» Кристина Шмигун-Вяхи, похоже, тоже была в восторге. Тоомас Уйбо был рад, что мы будем представлять Эстонию на Олимпийских играх во всех возможных дисциплинах. Был комментарий и от EKRE с поднятым пальцем вверх: «Теперь можно брать мотыгу и идти в поле!»
Я согласился: «Почему бы и нет! Ведь поле - это замечательное место!»