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ФОТО Эстонский журналист: форма Реэт Аус для нашей олимпийской сборной взорвала эстонский мир моды

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Фото: Erakogu

Из своих мастерских выскочили тысячи специалистов, которые точно знали, как этот наряд НЕ должен выглядеть. Я, в свою очередь, возражаю! Форма очень крутая и не только с точки зрения вторичного использования, но и в целом.

Перевод: Герман Аверьянов

Как военная форма, но с карманами в нужных местах. Все вещи, которые нужны спортсмену, помещаются и находятся под рукой: мобильный телефон, сигареты, небольшой прохладительный напиток, блокнот - что угодно.

Юку-Калле Райд и Лийза Пакоста в олимпийской форме.
Юку-Калле Райд и Лийза Пакоста в олимпийской форме. Фото: Erakogu

Глава олимпийской сборной Урмас Сыырумаа тоже это понял и в качестве сюрприза приготовил для меня пакет с формой. А также для моей соседки по скамье Лийзы Пакосты, потому что я сказал, что иначе это несправедливо. Мы примерили форму - очень удобная, практичная и при этом стильная.

Зузу похвалила: «Спортивные костюмы тебе очень идут!» Кристина Шмигун-Вяхи, похоже, тоже была в восторге. Тоомас Уйбо был рад, что мы будем представлять Эстонию на Олимпийских играх во всех возможных дисциплинах. Был комментарий и от EKRE с поднятым пальцем вверх: «Теперь можно брать мотыгу и идти в поле!»

Я согласился: «Почему бы и нет! Ведь поле - это замечательное место!»

Юку-Калле Райд и Лийза Пакоста в олимпийской форме.
Юку-Калле Райд и Лийза Пакоста в олимпийской форме. Фото: Erakogu
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