Известная голливудская актриса отложила лечение рака, чтобы заморозить яйцеклетки перед гистерэктомией

О том, что у нее агрессивная форма рака груди, звезда фильма «Люди Икс: Апокалипсис», узнала в апреле прошлого года. Тогда она наняла команду врачей и разработала интенсивный план лечения, который включал в себя четыре операции за десять месяцев.

Вторая фаза началась в ноябре 2023 года и заключалась в целенаправленном введении ее организма в менопаузу. По словам Оливии Манн, из-за лечения она чувствовала себя полностью лишенной энергии, и когда ее двухлетнего сына Малькольма спрашивали, где работает его мама, он указывал на кровать: «Это было так мило. Но в то же время это разбивало мне сердце, потому что именно такой он меня себе представляет».

Альтернативным лечением оказалось удаление матки, фаллопиевых труб и яичников. Операции провели в прошлом месяце. Это означало, что звезда больше не сможет выносить и родить ребенка, но выбор был между этой возможностью и полноценной жизнью - если бы она не согласилась на операцию, она провела бы всю жизнь в обессиленном состоянии.