43-летняя актриса Оливия Манн решила прервать лечение рака и заморозить яйцеклетки. Она рассказала в интервью журналу Vogue, что последствием лечения агрессивной формы рака груди для нее стала преждевременная менопауза.
Известная голливудская актриса отложила лечение рака, чтобы заморозить яйцеклетки перед гистерэктомией
О том, что у нее агрессивная форма рака груди, звезда фильма «Люди Икс: Апокалипсис», узнала в апреле прошлого года. Тогда она наняла команду врачей и разработала интенсивный план лечения, который включал в себя четыре операции за десять месяцев.
Вторая фаза началась в ноябре 2023 года и заключалась в целенаправленном введении ее организма в менопаузу. По словам Оливии Манн, из-за лечения она чувствовала себя полностью лишенной энергии, и когда ее двухлетнего сына Малькольма спрашивали, где работает его мама, он указывал на кровать: «Это было так мило. Но в то же время это разбивало мне сердце, потому что именно такой он меня себе представляет».
Альтернативным лечением оказалось удаление матки, фаллопиевых труб и яичников. Операции провели в прошлом месяце. Это означало, что звезда больше не сможет выносить и родить ребенка, но выбор был между этой возможностью и полноценной жизнью - если бы она не согласилась на операцию, она провела бы всю жизнь в обессиленном состоянии.
Перед операциями по удалению репродуктивных органов Оливия Манн решила попробовать извлечь яйцеклетки. По ее словам, она замораживала свои яйцеклетки трижды в жизни: в 33, 39 и недавно, в 42 года, после того как узнала свой диагноз и то, что лечение лишит ее возможности иметь детей.
Врач назначил ей специальный протокол для извлечения яйцеклеток - она не могла накачивать себя гормонами, пытаясь вызвать усиленную овуляцию, поскольку даже после мастэктомии существовал риск, что это спровоцирует рост раковых клеток. Вместо этого курс лечения Манн включал в себя более низкие дозы гормонов: «В моем возрасте каждая десятая яйцеклетка здорова, и мы надеялись, что из этого извлечения получится один эмбрион».
Но из-за протокола лечения рака врачи смогли получить только семь яйцеклеток - на три меньше, чем планировалось. По словам актрисы, когда врач позвонил ей и сообщил, что теперь у нее есть два здоровых эмбриона, она расплакалась вместе с партнером - комиком Джоном Малейни. Теперь она планирует полностью сосредоточиться на лечении.
Звезда скрывала от общественности свой диагноз почти год - публично она рассказала о лечении только в марте этого года. Она говорила, что не хотела показывать общественности свою боль и выходила на улицу только в те моменты, когда у нее была на это энергия. Недавно она появилась вместе с Джоном Малейни на премии «Оскар», а до этого была замечена на нескольких светских мероприятиях.