Принц Гарри мог встретиться с Карлом III во время своего визита в Лондон, но отклонил предложение: подробности

Принц Гарри сейчас гастролирует по Нигерии вместе с Меган Маркл, но подробности о его недавнем визите в Великобританию до сих пор попадают в Сеть. Долгожданной встречи сына с отцом Карлом III, напомним, так и не случилось: сообщалось, что король не нашел времени на Гарри в своем плотном графике. На самом же деле шанс пообщаться у них был, и немаленький, но принц им не воспользовался.