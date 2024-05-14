Принц Гарри сейчас гастролирует по Нигерии вместе с Меган Маркл, но подробности о его недавнем визите в Великобританию до сих пор попадают в Сеть. Долгожданной встречи сына с отцом Карлом III, напомним, так и не случилось: сообщалось, что король не нашел времени на Гарри в своем плотном графике. На самом же деле шанс пообщаться у них был, и немаленький, но принц им не воспользовался.
Принц Гарри мог встретиться с Карлом III во время своего визита в Лондон, но отклонил предложение: подробности
Со ссылкой на источник из близкого окружения монарха The Sunday Times пишет, что Карл III приглашал сына пожить в королевской резиденции, но тот отказался. Инсайдер опроверг информацию о том, что король не хотел видеть Гарри. Напротив, на фоне активного лечения от онкологии монарх предложил оптимальный вариант для встречи.
«Король по понятным причинам относится к сыну настороженно, - подчеркнул инсайдер. - Учитывая шумиху, которая окружает все подобные визиты, он, конечно, согласился увидеть сына в самый уязвимый момент его болезни». Тем не менее король, добавил инсайдер, вряд ли собирался «расстелить красную дорожку», а этого Гарри, складывается впечатление, и ожидал.
Друг принца утверждает, что Сассекс просил о встрече задолго до поездки, а потому монарх мог бы и выделить минутку, чтобы повидаться с сыном на нейтральной территории.
Гарри, добавил инсайдер, «был глубоко уязвлен» тем, что не увиделся с Карлом III. Еще обиднее принцу должно быть из-за того, что во время его визита на родину король встретился в Дэвидом Бекхэмом. К слову, на радость Гарри все-таки нашлись родственники, которые его поддержали.