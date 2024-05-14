РОЗЫГРЫШ БИЛЕТОВ! Уже скоро Макс Корж даст самый масштабный концерт в Таллинне

Макс Корж. Фото: Промо.

Концерты Макса это редкое явление - в прошлом году Макс дал всего один концерт. Это событие станет незабываемой встречей артиста со своими поклонниками, как местными жителями, так и традиционно приезжими со всего мира.

Этим летом артист уже анонсировал концерт в Праге, который был распродан за рекордные три дня, количество посетителей составит около 30 тысяч человек.

Макс Корж, один из самых ярких и популярных артистов в современной музыкальной индустрии. Концерты Макса Коржа - это тысячи людей, дикие слэмы, движ и молодость. Это возможность окунуться в мир искренних эмоций, мощной энергии, переживаний и незабываемых впечатлений.

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На концерте в Таллинне Макс исполнит всеми любимые хиты, такие как «Жить в кайф», «Малый повзрослел» и «Мотылёк», а также новые песни.

Билеты поступят в продажу на официальном сайте концерта уже в этот четверг, 16 мая.