Исполнение песни-победителя Евровидения на эстонском языке уже стало традицией. В этом году Bedwetters придали швейцарской песне своё звучание в программе Ringvaade!
СЛУШАЙТЕ ⟩ Песня-победитель Евровидения на эстонском языке в исполнении Bedwetters!
Швейцарию на Евровидении представлял Nemo с песней «The Code».
Эстонская группа Bedwetters сделала собственную интерпретацию этой песни. Текст песни на эстонский язык адаптировал Леело Тунгал.
«Победила самая технически сложная песня за всю историю», - признался Йоосеп Йярвесаар, говоря о песне Швейцарии. «Мы отказались от рэп-партии и заменили его гитарным соло», - добавил он.
Послушайте эстонскую версию победившей песни «The Code»: