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СЛУШАЙТЕ Песня-победитель Евровидения на эстонском языке в исполнении Bedwetters!

Limon.ee
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Фото: Konstantin Sednev

Исполнение песни-победителя Евровидения на эстонском языке уже стало традицией. В этом году Bedwetters придали швейцарской песне своё звучание в программе Ringvaade!

Швейцарию на Евровидении представлял Nemo с песней «The Code».

Эстонская группа Bedwetters сделала собственную интерпретацию этой песни. Текст песни на эстонский язык адаптировал Леело Тунгал.

«Победила самая технически сложная песня за всю историю», - признался Йоосеп Йярвесаар, говоря о песне Швейцарии. «Мы отказались от рэп-партии и заменили его гитарным соло», - добавил он.

Послушайте эстонскую версию победившей песни «The Code»:

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