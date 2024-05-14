«Сейчас я нигде не трудоустроен, поскольку в этом нет необходимости и у меня также нет времени», - делится сорокалетний тиктокер Яна Коддо. Хотя мужчина неохотно говорит о своем прошлом, он признается, что съемки видео - это не всегда просто: «Обещают прийти и избить».
ПРОБЛЕМЫ В РАЮ ⟩ Популярный эстонский тиктокер: угрожали избить на глазах у детей и невесты
Перевод: Седа Дунгурова
«Я помолвлен, и у нас с невестой на двоих четверо детей. Мне нравится путешествовать, заниматься спортом, есть и пить. Я совершенно обычный Михкель. В свободное время я просто наслаждаюсь жизнью», - говорит о себе сорокалетний тиктокер Янар Коддо.
Янар живет в Кийли и ведет TikTok, на который подписано почти сорок тысяч человек. Как пишет тиктокер в описании своего профиля, весь контент носит развлекательный характер. Янар снимает юмори видео про быт, добавляя в ролики перчинку и юмор. Публикации тиктокера набирают десятки тысяч просмотров, а лайков в аккаунте более миллиона. Он также популярен в Instagram, где у него более 11 тысяч подписчиков.
«TikTok у меня появился благодаря дочери, когда мы отдыхали на Крите. Видео стали очень быстро распространяться. Поскольку до этого я был уже чуть-чуть известен, то набрать подписчиков было несложно», - говорит Янар. «Прямые трансляции я провожу, когда есть что обсудить. По утрам я веду прямые трансляции, пока ем, а по вечерам, например, когда выпью рюмочку», - шутит прославившийся в TikTok мужчина.
Янар не скрывает, что большую часть времени он просто наслаждается жизнью: «Сейчас я нигде не трудоустроен, поскольку в этом нет необходимости и у меня также нет времени. Я получил образование повара. Так что я повар с дипломом, и поэтому мне нравится готовить и, конечно же, есть».
TikTok стал одной из самых популярных в мире социальных сетей, где люди могут публиковать фотографии, видео и вести прямые трансляции. Через приложение также можно зарабатывать деньги. По словам Янара, она не создавал аккаунт в TikTok с этой целью, но не знает, что его ждет в будущем.
«Приложение хорошо подходит для создания видео. Я также завел много новых классных знакомых. Заработок денег не является прямой целью, и в описании профиля у меня не указан номер счета, как у большинства людей. Я также не прошу денег за розыгрыши. Но поступает много предложений о сотрудничестве», - говорит он.
Быть знаменитым в TikTok - непросто
Но не все ограничивается только созданием контента.
«Угрозы - относительно обычное дело. Обещают прийти, избить, изувечить и много чего еще. Появились всякие биполярные социопаты», - усмехается Янар.
«На улицах меня узнают. У меня много видео, которые быстро разлетелись по Сети. На моем прошлом аккаунте было 80 миллионов просмотров на одно видео, но страничку закрыли из-за конфликта с одной женщиной из Виймси», - говорит тиктокер, который участвовал во многих музыкальных проектах и бывал на радио.
Одно из видео Янара даже показали в Рийгикогу.
Невеста Янара говорит о своем женихе только хорошее: «Сначала все видят только татуировки и большого лысого мужчину из-за чего начинают предполагать, непонятно что. На самом деле Янар очень милый и душевный человек. Он во многом мне помогает и отлично справляется с детьми. Он делает столько всего, что мужчины, возможно, обычно делать добровольно не хотят».