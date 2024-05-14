ПРОБЛЕМЫ В РАЮ Популярный эстонский тиктокер: угрожали избить на глазах у детей и невесты

TikTok стал одной из самых популярных в мире социальных сетей, где люди могут публиковать фотографии, видео и вести прямые трансляции. Через приложение также можно зарабатывать деньги. По словам Янара, она не создавал аккаунт в TikTok с этой целью, но не знает, что его ждет в будущем.

«Приложение хорошо подходит для создания видео. Я также завел много новых классных знакомых. Заработок денег не является прямой целью, и в описании профиля у меня не указан номер счета, как у большинства людей. Я также не прошу денег за розыгрыши. Но поступает много предложений о сотрудничестве», - говорит он.

Быть знаменитым в TikTok - непросто

Но не все ограничивается только созданием контента.

«Угрозы - относительно обычное дело. Обещают прийти, избить, изувечить и много чего еще. Появились всякие биполярные социопаты», - усмехается Янар.

«На улицах меня узнают. У меня много видео, которые быстро разлетелись по Сети. На моем прошлом аккаунте было 80 миллионов просмотров на одно видео, но страничку закрыли из-за конфликта с одной женщиной из Виймси», - говорит тиктокер, который участвовал во многих музыкальных проектах и бывал на радио.

Одно из видео Янара даже показали в Рийгикогу.

Невеста Янара говорит о своем женихе только хорошее: «Сначала все видят только татуировки и большого лысого мужчину из-за чего начинают предполагать, непонятно что. На самом деле Янар очень милый и душевный человек. Он во многом мне помогает и отлично справляется с детьми. Он делает столько всего, что мужчины, возможно, обычно делать добровольно не хотят».