Организаторы Евровидения оказались под гнетом критики ЕС и участников

Ирландская участница Bambie Thug и итальянская участница Angelina Mango жаловались на напряженную обстановку за кулисами. Пропалестинская ирландская группа Bambie разразилась яростным скандалом из-за своего «ужасного» опыта на шоу после того, как в финале отстала от Израиля.

Этот год стал, возможно, самым спорным в истории шоу, поскольку некоторые участники скрывали сообщения в поддержку Палестины в своих костюмах на фоне продолжающейся войны между Израилем и ХАМАС.

Голландский певец Joost Klein также был отправлен домой после того, как женщина из съемочной группы обвинила его в запугивающем поведении.

В заявлении Европейского вещательного союза (ЕВС), который управляет Евровидением, указывается, что некоторые участники предъявили жалобы.

«Мы обсудили с несколькими делегациями во время мероприятия различные проблемы, которые были нам известны», - гласит заявление. «Руководящие органы EBU вместе с главами делегаций рассмотрят события, связанные с Евровидением в Мальмё, чтобы двигаться вперед в позитивном направлении и гарантировать, что ценности мероприятия уважаются всеми».

После финала Bambie Thug обвинили израильскую национальную телекомпанию KAN в «подстрекательстве к насилию» против них во время своих репортажей.

Между тем, Европейский Союз, раскритиковал организаторов за «непоследовательность» в запрете размещения своего флага в концертном зале во время финала. Вице-президент Комиссии ЕС Маргаритис Схинас в необычно резком письме обратился к Европейскому вещательному союзу, заявив, что запрет способствует «дискредитации символа, объединяющего всех европейцев».

Европейская комиссия заявила, что в рамках конкурса, уже полного разногласий, она планирует «очень оживленную дискуссию» с организаторами по поводу запрета.

Несмотря на то, что ЕС, не конкурировал как таковой, усыпанный звездами синий флаг часто рассматривается как объединяющий фактор для всех участников. «Такие действия бросают тень на то, что должно было стать радостным событием для народов Европы и всего мира, чтобы собраться вместе на праздновании», - заявил в своем письме Схинас.