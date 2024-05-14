Благотворительный фонд принца Гарри и Меган Маркл признан правонарушителем

Согласно записям, благотворительный фонд, который пара основала в 2020 году, был объявлен банкротом в январе из-за того, что с февраля 2023 года не подавал ежегодные отчеты о сборе за продление регистрации.

Ранее в этом месяце фонд получил уведомление о правонарушении и предупреждение о штрафах за просрочку платежа, а также угрозу приостановки или отзыва его зарегистрированного статуса.

Эта новость ставит под сомнение заявление, сделанное герцогом и герцогиней Сассекскими на прошлой неделе. Во время своего тура по Нигерии они объявили о расширении партнерства между фондом GEANCO в Абудже и фондом Archewell. Согласно уведомлению о правонарушении, отправленному Арчевеллу и датированному 3 мая, «организация, указанная в списке как правонарушитель, не имеет хорошей репутации, и ей запрещено заниматься деятельностью, для которой требуется регистрация, включая сбор или выплату благотворительных средств».

По данным CharityWatch, основанной как Американский институт филантропии в 1992 году и единственной независимой организации по надзору за благотворительностью в Соединенных Штатах, у Archewell Foundation «неадекватное управление и прозрачность».

В январе CharityWatch запросила у Archewell последнюю форму IRS 990 и проверенную финансовую отчетность, но этот запрос остался без ответа, и надзорный орган не смог его оценить.