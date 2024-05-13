ВИДЕО Меган Маркл появилась на благотворительном приеме в Нигерии в «свадебном» платье

Хотя Сассексы и не представляли королевскую семью, однако они встали во время исполнения песни «Боже, храни короля». Это национальный и королевский гимн британских территорий, королевств Содружества и зависимых территорий Британской Короны. Автор текстов остается неизвестным, хотя его часто приписывают композитору Джону Буллу.

Гарри и Меган сохраняли бесстрастное выражение лица, когда играли национальные гимны Великобритании и Нигерии.

На обед Меган нарядилась в белое платье без бретелек бренда St.Agni, дополнив его несколькими браслетами, цепочкой с крестиком, золотыми серьгами и кольцами. Принц Гарри выбрал для мероприятия светлый костюм, белую рубашку и темный галстук.

Перед почетными гостями выступили местные танцоры и барабанщики, а затем они посмотрели истории раненых воинов. После приема им была продемонстрирована компьютерная экскурсия по новому планируемому центру «Инвиктус», который станет местом физической и психической реабилитации раненых военнослужащих.

Трехдневная поездка стала первым визитом Меган и Гарри в Нигерию в качестве пары. Страна занимает особое место для них обоих: в прошлом году Меган провела время с нигерийской командой на Играх непокоренных и даже получила свое нигерийское имя - Амира Нгози Лоло.