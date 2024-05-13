ФОТО Известный эстонский бодибилдер отметил годовщину свадьбы

«Спасибо, дорогая Кэсси, за восемь прекрасных лет вместе!» - пишет Отт Кийвикас в Instagram, сообщая, что сегодня они отмечают годовщину со своей спутницей жизни Гаяне Филанчук.

«Были заботы и трудности, но общие счастливые моменты, проведенные вместе, гораздо памятнее», - пишет он в посте и добавляет, что традиция продолжается: Отт дарит своей возлюбленной 13 роз 13-го числа каждого месяца.

Два года назад, когда пара отмечала шестую годовщину, Кийвикас написал в социальных сетях: «Благодаря тебе, дорогая Кэсси, пятница 13-е приобрела совершенно иной смысл. Пусть наши дни всегда начинаются так ярко, как сегодня утром!»