Без Галкина: Аллу Пугачеву заметили в компании известного миллиардера на Кипре

В сети распространили фотографию, на которой Алла Пугачева провела время в компании друзей. А также с известным российским миллиардером Олегом Тиньковым, который признан «иностранным агентом» в стране-агрессоре.

На фото заметно, что примадонна не накрашена и без прически. В дополнение, мужа певицы - юмориста Максима Галкина - в ресторане не было. Вероятно, артистка поехала на Кипр без него.

К слову, Олег Тиньков - предприниматель и основатель «Тинькофф банка». Бизнесмен вошел в список самых богатых людей мира. В начале полномасштабного вторжения миллиардер осудил захватническую политику Кремля. В феврале 2024 года Минюст РФ внес Тинькова в список «иноагентов». Много лет Олег не живет в России.

Максима Галкина, кстати, также признали «иноагентом» в России. Алла Пугачева поддержала позицию мужа и осудила полномасштабное вторжение России в Украину. Она выступила против правления российского диктатора. Кроме того, певица просила, чтобы ее также включили в список «иноагентов». Звездные супруги вместе с детьми эмигрировали в Израиль, где проживают и сейчас.